ARAD Un medic se lasă de meserie ca să devină BRANCARDIER: Vreau să atrag atenţia asupra situaţiei aberante

Un medic de familie din Arad, preşedinte al Societăţii de Medicină de Familie din judeţ, care încearcă să devină brancardier, declară că vrea să atragă atenţia asupra faptului că două treimi din angajaţii sistemului sanitar ”nu există”.”Decizia a fost o surpriză şi pentru soţia mea”, spune medicul.

Medicul de familie Adrian Dărăbanţiu, preşedinte al Societăţii de Medicină de Familie Arad, şi-a depus dosarul la concursul pentru un post de brancardier în cadrul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.

Acesta a declarat pentru MEDIAFAX că vrea să renunţe la meseria de medic şi să transporte răniţii cu targa, după 31 de ani de activitate, nu doar pentru salariul dublu, ci şi deoarece vrea să atragă atenţia asupra ”situaţiei relativ aberante din sistemul sanitar românesc”.

Întrebat de ce şi-a depus dosarul la concursul pentru un post de brancardier în cadrul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Arad, medicul a răspuns: ”Motivul principal a fost să atrag atenţia asupra situaţiei relativ aberante din sistemul sanitar românesc, în care o treime din personal beneficiază de condiţii puţin mai corecte, dacă e să ne luăm după standardele europene, iar celelalte două treimi sunt efectiv considerate neimportante. Două treimi, noi nu existăm”.

Întrebat, de asemenea, ce salariu are acum şi cât aţi câştiga ca brancardier, Adrian Dărăbanţiu a spus: ”Culmea, eu care am mai mulţi pacienţi şi am şi grad profesional, aş cam rămâne la acelaşi nivel de salarizare, dar nu toţi colegii mei au un număr mare de pacienţi, nu toţi colegii mei au vechime în grad, cum am eu şi pentru acei colegi, venitul unui brancardier poate să fie chiar dublu venitului pe care îl au ca medic de familie. Veniturile medicilor de familie se cifrează în jurul sumei de 2.000 de lei lunar, ori există brancardieri, la spitale diferenţierile sunt mari, dar sunt brancardieri pe secţii de urgenţă, UPU, care câştigă 4.000 de lei. Deci, de la 2.000 de lei la 4.000 de lei. Poate să fie dublu, triplu”.

Medicul de familie a spus că se gândeşte să plece în străinătate de foarte mulţi ani, însă din păcate familia nu este de acord.

”Şi dacă ar fi fost să plec, pe vremea lui Ceauşescu, din cauza comunismului, iar acum din cauza aceluiaşi comunism rămas şi în special din cauza condiţiilor pe care le oferă sistemul sanitar. Dacă întrebaţi marea majoritate a medicilor care au plecat vor răspunde că primordiale sunt condiţiile de lucru şi în al doilea rând este factorul material. Marea majoritate va spune că, pe primele planuri, nici într-un caz nu este partea materială motivul plecării. În cazul meu, familia nu vrea”, a afirmat medicul.

Întrebat cum a reacţionat familia sa la decizia luată, Adrian Dărăbanţiu a spus că a fost o surpriză şi pentru soţia sa.

”Nu a reacţionat în niciun fel. Sunt de mult timp împreună cu soţia, nu a avut absolut niciun fel de reacţie. Este decizia mea, exact cum soţia ia decizii, ni le respectăm reciproc. Nu ne-am sfătuit înainte să-mi depun dosarul. A fost o surpriză şi pentru soţia mea”, a afirmat medicul.

Potrivit acestuia, luni, la depunerea dosarelor pentru posturi, era coadă. Întrebat dacă ia în calcul şi posibilitatea de a fi respins, medicul a spus: ”Concursul este undeva prin august, este o probă scrisă, o probă practică. La orice concurs la care te prezinţi, la orice competiţie poţi să câştigi, poţi să pierzi. Sunt pregătit pentru orice rezultat”.

