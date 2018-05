Târgul economiei arădene şi-a deschis porţile

Târgul Economiei Arădene, cel mai mare eveniment de businnes organizat de o administrație locală din România, și-a deschis astăzi porțile. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, Primăria Municipiului Arad și Consiliul Judeţean Arad au reuşit să aducă laolată cele mai semnificative branduri care există la nivelul municipiului şi județului.

În faţa a numeroase oficialităţi, oameni de afaceri, întreprinzători privaţi, reprezentanţi ai mediului academic, a unei importante delegaţii chineze, peste 100 de firme de tradiţie din Arad şi-au prezent produsele care le-au purtat numele în ţară şi peste hotare.

În deschiderea târgului, Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, a transmis mesajul pe care Președintele României, Klaus Iohannis, l-a adresat organizatorilor, expozanţilor şi tututor celor implicaţi în eveniment. „Îmi face deosebită plăcere să salut deschiderea târgului economiei arădene și să vă felicit pentru organizarea acestui eveniment în anul Centenarului Marii Uniri. Asemenea evenimente, dincolo de semnificația momentelor aniversare, trebuie să deschidă și noi perspective de dezvoltare pentru economia noastră. România prosperă pe măsură ce regiunile sale se dezvoltă și sunt mai bine administrate. Din punctul acesta de vedere, județul Arad este unul dintre cele mai dinamice și puternice județe din România. Economia locală beneficiază de un important ritm de creștere, este dominată de un sector privat puternic, bazat pe competitivitate industrială și atractivitate investițională. Pentru fiecare angajat din sectorul public, Aradul are mai mult de șase angajați în sistemul privat, cea mai mare proporție de acest fel cu excepția Bucureștiului. Aradul este și o regiune puternic conectată cu economia europeană prin exporturile pe care în anul 2017 au depășit 5% din exporturile totale ale României.

Cred că rețeta succesului dumneavoastră datorează foarte mult parteneriatului dintre autoritățile locale și investitori, fie ei cu capital românesc sau străin. Roadele acestui parteneriat se văd la fața locului, prin mediul de afaceri atractiv și competitiv. Județul dumneavoastră beneficiază de aportul unor companii importante cu realizări notabile în industrie și agricultură, de la nume importante în tradiția noastră cum ar fi Astra Arad cu exporturi pe cinci continente, până la noii jucători de vârf, antreprenori locali, contribuie decisiv la dezvoltarea economică și socială în plan regional. Aradul este un exemplu de antreprenoriat și administrație bazat pe responsabilitate și viziune. În efortul oamenilor harnici și dedicați din economia și administrația locală, Aradul continuă să fie un motor al schimbările în bine la nivelul României. Urez succes târgului economiei arădene și vă felicit pentru această inițiativă”, a transmis Klaus Iohannis.

„Acest târg este rodul colaborării dintre Primăria Municipiului Arad, Consiliul Judeţean Arad şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad şi prezintă forţa industriei, agriculturii şi a spaţiului cultural şi social arădean. Este un eveniment de amploare, la care participă manageri de top, parteneri ai Aradului, reprezentanţi ai administraţiei naţionale şi locale, oameni de cultură, reprezentanţi ai corpului diplomatic străin. Scopul nostru este să promovăm produsele de top ale Aradului, branduri de care suntem mândri pentru că au reuşit să facă faţă schimbărilor economice, pentru că au crescut şi s-au impus pe piaţă, branduri care dorim să reziste încă mult timp”, a declarat preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, Gheorghe Seculici.

În deschiderea evenimentului a fost semnat unul dintre cele mai importante contracte comerciale. Este vorba despre contractul dintre Railport Curtici, cel mai mare terminal intermodal din Europa de Est şi producătorul de vagoane Astra Rail Industries din Arad, în valoare de 16 milioane de euro, prin care s-au vândut un număr de 100 de vagoane de marfă.

La târg este prezentă şi o importantă delegaţie din China, care expune în nouă standuri. „Îi avem oaspeţi pe reprezentanţii provinciei Hainan şi vorbim despre cea mai importantă delegaţie chineză care vizitează regiunea noastră. Am făcut tot posibilul pentru a le pune la dispoziţie informaţii interesante, care să îi determine să vină cu investiţii în judeţ şi în zona de Vest a ţării. Le-am facilitat întâlniri cu conducerea Zonei Libere, dar şi cu cea a Aeroportului Internaţional din Arad, intenţia noastră fiind de ne promova şi de a identifica şi alte oportunităţi de colaborare”, a declarat preşedintele CJA, Iustin Cionca.

Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, şi-a exprimat încrederea că toate aceste firme de succes arădene prezente la standuri vor reuşi să ducă mai departe numele Aradului. „La 100 de ani de la Marea Unire, Aradul se prezintă în faţa dumneavoastră cu o oglindă în care trebuie să ne privim fiecare. Cu ce am contribuit la dezvoltarea acestui municipiu şi a judeţului. Am investit în infrastructură şi am devenit un motor important pentru România. Mulţumesc mediului de afaceri arădean, care s-a luptat să menţină brand-urile arădene. Aici, în acest târg, vobim despr firme care au fost înfiinţate înainte de anul 1918. Au existat, de-a lungul timpului, la Arad, firme care au fost adevăraţi ambasadori, care au dus numele oraşului şi al judeţului în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. La fel, vorbim despre firme care s-au înfiinţat după 1989, cu mare deschidere şi mare luptă. Astăzi, la Arad, se produc componente pentru submarine, elicoptere, se lucrează pentru Boeing, pentru Automotive, în spatele cărora se află oameni harnici şi curajoşi, care au avut iniţiativă. Trebuie să ne sprijinim tinerii să devină antreprenori, să îi educăm pentru acest scop. Salut cu mult respect economia arădeană, la 100 de ani, primiţi aprecierea noastră!

Târgul este structurat în trei spaţii expoziţionale distincte, întinse pe o suprafaţă de 44.500 metri pătrați. În pavilionul A de la Expo Arad pot fi vizitate standurile a numeroase companii care realizează produse industriale arădene, renumite în țară și peste hotare. Pavilionul B este dedicat gurmanzilor, care se vor întâlni cu producătorii de produse gastronomice și vinuri din zonă, iar pavilionul C găzduieşte branduri arădene de succes, care contribuie pozitiv asupra comunității și economiei noastre locale.

