Astăzi a avut loc la sediul Consiliului Județean Arad Adunarea Generală a ADI SGDI Arad, zona I, asociația administrațiilor locale care a accesat un proiect european în valoare de 30 de milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor în județul Arad. Subiectul aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale a fost situația de criză generată de dificultățile noului operatorul care colectează deșeurile, în special în municipiul Arad. „Decizia administrațiilor locale care formează ADI SGDI Arad este de a soma ferm opratorul RETIM să își onoreze obligațiile și să colecteze deșeurile operativ, în conformitate cu caietul de sarcini și cu exigențele pe care le au arădenii. RETIM trebuie să respecte cetățeanul și administrația din Arad. Cetățeanul este beneficiarul acestor servicii și trebuie să simtă o creștere a calității, nu o situație de criză, iar autoritățile locale au accesat fonduri europene pentru gestionarea corectă și eficientă a serviciului public. Aradul a cîștigat un proiect de 30 de milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor care trebuie implementat corect. Administrația locală din Arad și din cele 24 de localități din Zona I de colectare au asigurat toate condițiile noului operator, pentru a asigura cetățenilor servicii de calitate și vom continua să sprijinim activitatea acestuia. După o săptămână de funcționare, deficiențele noului operator sunt evidente iar eforturile de îmbunătățire a serviciilor și creșterea eficienței nu au fost suficiente pentru a remedia situația și pentru a intra în normal. Administrațiile locale sunt interfața între cetățeni și persoane juridice care beneficiază de serviciile de salubritate și operatorul care a rezultat în urma licitației: primarii cunosc foarte bine situația, sunt în contact cu cetățenii și fiecare dintre ei a fost deschis și constructiv pentru a asigura servicii de calitate. Având în vedere situația de pe teren, nemulțumirea autorităților locale și a cetățenilor este justificată. Nu vrem să mai auzim scuze și justificări, vrem să vedem soluții și rezultate. În același timp, cerem responsabilitate din partea tuturor. Nu este în joc doar situația punctuală a serviciului de salubritate pe termen scurt, ci un proiect european în valoare de 30 de milioane de euro, pe care nu dorim să îl pierdem sau să îl compromitem. Consider că ADI SGDI Arad a folosit corect oportunitatea accesări de fonduri europene, pentru un proiect care trebuie să ridice standardele de viață ale arădenilor: servicii de salubritate mai bune, colectarea selectivă a deșeurilor care va conduce la un mediu mai curat. Credem în continuare în acest proiect și nu vom permite compromiterea proiectului respectiv. Operatorul RETIM are asigurate toate condițiile pentru o bună funcționare și are sprijinul autorităților locale din cele 25 de localități pentru orice problemă punctuală care poate să apară, așa că îi solicităm ferm să își respecte obligațiile asumate”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Se încarcă...