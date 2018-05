!

Arad, 29 aprilie 2018 – Motto-ul luni mai la Cinema Arta, “Fiți realiști, cereți imposibilul!” este totodată și motto-ul celei de-a 22 ediții a Festivalului Filmului Francez, al doilea festival de film de anvergură internațională care poposește la Arad în prima parte a acestui an. Și pentru că la Arta cerem și uneori realizăm imposibilul, luna mai aduce o selecție de filme care răspund cu brio acestei teme!

Și în această lună proiecțiile de filme de la cinematograful Arta sunt organizate cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad, Centrului Municipal de Cultură Arad și Asociației CitiZenit.

Începem maratonul de filme care depășesc limitele posibilului cu Festivalul Filmului Francez la Arad, între 4-6 mai. După o primă ediție locală reușită în noiembrie 2017, Festivalul Filmului Francez se întoarce la Arad în această primăvară cu noi filme care abordează genurile dramă, thriller, comedie și animație, relevând un cinema plin de vervă, poezie și curaj. Festivalul propune publicului arădean 7 filme, împărțite în două secțiuni. Cele mai bune filme franceze contemporane sunt reunite în secțiunea PANORAMA, iar secțiunea CAHIERS DU CINÉMA continuă colaborarea cu cea mai faimoasă revistă de film francez.

Seria filmelor documentare de la Cinema Arta continuă în mai cu două zile infuzate de cele mai bune documentare românești ale ultimului an: Caravana Docuart poposește pentru a doua oară la Arad între 8-9 mai, cu filme precum „Varză, cartofi și alți demoni”, “Cine iubește și lasă” și „Ionaș visează că plouă” ! Iar în 15 mai călătorim împreună de la versanții împăduriți ai Carpaților (unde urșii, lupii și râșii cutreieră liberi și creaturi curioase sapă tunele pe sub pământ), până la apele învolburate de vânt ale Deltei Dunării (unde pelicanii se înalță la cer și șerpii înoată pe sub ape). Filmul „România neîmblânzită” este o producție unică care dezvăluie frumusețea sălbatică a României, frumusețe nealterată, neprelucrată, magică, dar fragilă, în același timp.

În 18 mai ne delectăm cu primul film de animație din lume picat integral in ulei! Un film despre viața și misterioasa moarte a lui Vincent van Gogh, „Loving Vincent” aduce la viață picturile celebrului artist. Nici un alt artist plastic nu a creat mai multe legende ca Vincent van Gogh. Etichetat adeseori ca un martir, un satir plin de pofte, un nebun, un geniu sau un trântor, adevaratul Vincent ni se dezvăluie prin intermediul corespondenței sale, ascunse de mituri si trecerea timpului.

Sfârșitul lunii aduce o nouă săptămână plină de cinema! Al treilea episod al Retrospectivei Filmului Românesc, un program prin care explorăm cinema-ul autohton și încercăm să răspundem la întrebarea “De ce arată filmul românesc așa cum arată azi?”, are loc în data de 23 mai. În 25 mai suntem martorii „Celei mai fericite zi din viața lui Olli Maki”, iar duminică, 27 mai, ne reunim încă o dată la cinematecă, la proiecția filmului cult „Amadeus”, pentru a-i aduce un tribut regretatului regizor Milos Forman, decedat în cursul lunii aprilie.

