„Cuvintele jucăușe” de la Palatul Copiilor au înfrățit românii de peste hotare

Peste 500 de copii din România, Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Albania au au concurat anul acesta la Concursul Regional „Cuvinte jucăușe”, organizat de Palatul Copiilor Arad în parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România și Biblioteca „A.D.Xenopol” Arad. Elevii din unități școlare și extrașcolare au putut participa direct sau indirect la două secțiuni: Creație literară („Limba noastră-i o comoară”, Poezie amuzantă, Spot Tv) și Artele spectacolului de teatru pentru copii (Spectacol teatru de păpuși, Monolog, Scriere dramatică, Scenografie).

30 de școli din Republica Moldova

„Limba noastră-i o comoară” a fost o secțiune dedicată exclusiv elevilor de etnie română de peste hotare, Concursul Regional „Cuvinte jucăușe” fiind derulat în parteneriat cu Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România și asociațiile surori din R. Moldova, Serbia, Ucraina și Albania.

Ediția din acest an a oferit motivație pentru „producția” a peste 250 de frumoase poezii de către elevi din mai bine de 30 de școli din R. Moldova (din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Chișinău, Dondușeni, Edineț, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Orhei, Sângerei și Ungheni), Serbia (din raioanele Petrovaț na Mlavi și Vârșeț), Albania (din raionul Fier, în armânește – dialectul fârșerot) și Ucraina (din raionul Hotin).

Participanții, de la clasa a II-a la clasa XII-a, au trimis de două ori mai multe poezii decât anul trecut. Vreme de câteva zile, profesorii evaluatori Corina Hărduț, Cristina Popa, Manuela Dincea, Denisa Bara și Viorel Dolha au avut privilegiul de a citi și reciti minunatele versuri.

Le mulțumim școlarilor și profesorilor lor pentru efort și sensibilitate. S-a demonstrat din nou că „românul s-a născut poet”, „că nu e om să nu fi scris o poezie” și că primii pași ai fiecărui poet sunt însoțiți mai mereu de vreun dascăl care l-a provocat, pentru vreo lecție sau pentru vreun concurs ca acesta de față, să își încerce pana, dând frâu liber imaginației. (coordonator secțiune – prof. Viorel Dolha, președinte Asociația Generală a Învățătorilor din România )

Puiuțul năzdrăvan și vulpea cea șireată

Sub deviza „Cu copii, pentru copii!” – în Sala Festivă a Palatului Copiilor Arad s-a desfășurat secțiunea Artele spectacolului de teatru pentru copii. Pornită sub umbrela bucuriei și prieteniei, ediția din acest an a reunit 11 scenete de animație, 23 monologuri, 24 lucrări de scriere dramatică (scenete) și 13 lucrări individuale și colective de scenografie (decoruri, păpuși, recuzită), participanții fiind din Arad, Sântana, Sebiș, Bacău/ Berzunți, Iași/ Pașcani, Suceava/ Suceava, Vama, Vaslui/ Bârlad) și Republica Moldova (raioanul/ sat/ comună: Pârlița/Ungheni; mun. Chișinău).

Au încântat juriul numeroase personaje îndrăgite din fabule, povești și desene animate, care au fost prezente pe scenă în monologuri ori scenete de teatru de păpuși (prinți, prințese, Minni Mouse, capra cu trei iezi, lupul și vânătorul, puiuțul năzdrăvan, vulpea cea șireată, animalele dintr-o școală din pădure, păpuși muppets, greierele și furnica, dar și alți eroi renumiți au fost la concurs poftiți). Mulțumim membrilor juriului de la Teatrul Ioan Slavici Arad din Trupa Marionete – Actor Rogojină Oana, de la C. N. Vasile Goldiș Arad prof. Mina Ana-Maria, profesorilor de la Palatul Copiilor Arad – Achim Ioana, Codrean Manuela, Nesmerak Bianca, Moisescu Ariana, Stana Daniela, Sabău Anca, colaboratorilor – prof. Edeleni Paul, prof. dr. Lazăr Alina Carmen, cât și elevelor Andrei Teodora, Ghender Giulia, Mihuța Denisa și Melinda Maria – Cercurile de Teatru de păpuși și Jurnalistică de la Palatul Copiilor Arad. (coord. secțiune prof. Mihaela Andrei și prof. Ariana Moisescu)

Ciocolata – a îndulcit poeziile și juriul

La secțiunea Creație literară, poeziile și spoturile tv au reunit aproximativ 160 de copii din 13 județe, respectiv Arad, Alba, Bacău, Brașov, Cluj, Galați, Gorj, Neamț, Olt, Ilfov, Sălaj, Suceava și Vrancea, cât și din Republica Moldova. Etapa cu participare directă s-a desfășurat în în sala Centenar a Bibliotecii „A.D.Xenopol” Arad și a reunit 70 de copii care au recitat poezii amuzante despre ciocolată, creații proprii.

Din juriu au făcut parte profesorii pentru înv. primar Eleonora Bundiș, Mariana Groza, Anca Prodan (Liceul Național de Informatică), Lucia Bibarț (președinte Liga Scriitorilor Români Filiala „Ioan Slavici” Arad), prof. Maria Nadina Szakacs (Liga Scriitorilor Români Filiala „Ioan Slavici” Arad), Elena Dragos reprezentant Biblioteca „A.D.Xenopol” Arad, iar de la Palatul Copiilor Arad, directorul instituției prof. Raul Bocșe și profesorii Mihaela Andrei, Ioana Achim, Gabriela Pavel și Haynalka Kohn. Spoturile Tv au mers spre jurizare la jurnalistul Kristian Varjasi – Radio ARAD. Mulțumim colaboratorilor de la această secțiune, prof. Anca Prodan, prof. Săvan Ancuța (Liceul Național de Informatică), prof. Maria Nadina Szakacs (Șc. Gim. „N. Bălcescu” Arad) și profesorilor Ariana Moisescu și Codrin Dacian Vlad (Palatul Copiilor Arad). De asemenea, mulțumim pentru fotografii elevului Iustin Băbău (cercul IT multimedia), elevelor Cristina Zaha și Truță Diana și Magazinului Bucuria pentru bomboanele de ciocolată care au îndulcit emoțiile concurenților. (coordonator secțiune prof. Manuela Codrean)

„ÎMPREUNĂ” pentru Anul Centenar 2018

Elevii au fost apreciați prin diverse premii, iar accentul Concursului Regional „Cuvinte jucăușe” a fost pus pe bucuria comuniunii și bucuriei întâlnirii pe tărâm literar și cultural, unde cuvântul „ÎMPREUNĂ” a făcut ca elevii să înțeleagă semnificația Anului Centenar 2018 pe care îl sărbătorim ca români, pretutindeni.

Organizatorii mulțumesc elevilor și profesorilor participanți, părinților, membrilor juriului, directorilor Palatului Copiilor Arad, prof. Raul Adrian Bocșe și prof. Ioana Teodora Lung, dar și tuturor colaboratorilor pentru implicarea în acest concurs. Competiția s-a derulat cu sprijinul următorilor parteneri: Asociația Generală a Învățătorilor din România, ,,Radio Arad”, Biblioteca Judeţeană ,,A.D. Xenopol” Arad , Revista ,,Menestrel” și Magazinul „Bucuria”.

Prof. Viorel Doha

Prof. Mihaela Andrei

Prof. Manuela Codrean

