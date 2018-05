Circuitul Gastronomic Arădean, un mare succes și la Bata!

Zeci de arădeni au participat sâmbătă la o nouă excursie de o zi, prin programul inițiat de Consiliul Județean Arad: Circuitul Gastronomic Arădean. De această dată, deplasarea s-a făcut la Bata, o comună aflată la 70 km de municipiul reședință de județ, pe malul Mureșului, într-un loc superb! Circuitul Gastronomic Arădean va continua săptămâna viitoare. El este programat să dureze până în data de 15 decembrie, când se va încheia la Săvârșin, cu tăiatul tradițional al porcului. „Astăzi ne-am oprit la Bata, în cadrul Circuitului Gastronomic Arădean! Le mulțumesc primarului gospodar Ion Micurescu și soției sale pentru primirea frumoasă, fiindcă ne-au fost gazde bune și ne-au călăuzit prin comună, la Primărie, la biserica ortodoxă, la Centrul de Informare Turistică, la troița eroilor celor două Războaie Mondiale, la castelul Bulci și muzeul de acolo, la trofeele de la Pensiunea „Badea Ioane”. Ne-am bucurat împreună de gastronomia locală: de borândăul de Bata, de pita de mălai, mămăliga cu cârnați și brânză, tocana vânătorească, mezelurile de mistreț, brânza maturată de capră, pâinea pe vatră, de poamele dulci gătite tradițional, plăcinta cu mere friptă în untură, plăcinta cu brânză și stafide, toate înmuiate în țuică bio de la Bata! La final, am avut parte și de o altă surpriză pregătită turiștilor de primarul Micurescu: apa Aura, cu particule de aur, servită chiar de proprietarul afacerii și adusă direct de la izvoarele străvechi din Caraș-Severin! Mulțumesc domnului primar pentru ospitalitate și turiștilor pentru receptivitate! De această dată în grupul nostru am avut turiști și din Germania și Ungaria, după ce săptămâna trecută am găzduit un grup de francezi“, a declarat sâmbătă președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

