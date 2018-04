IEPURASUL INTARZIAT VINE DE LA CRUCEA ROSIE  

Crucea Rosie Romana filiala Arad a realizat o actiune de sprijin la case de copii, persoane vulnerabile cu donatii de sarbatori de Pasti. Din pacate actiunea s-a desfasurat cu intarziere, deoarece elevii si copii din casele de copii erau in vacanta scolara, dar si acum bucuria a fost mare pentru copii. Donatia a fost primita cu sprijinul Sc gim M Eminescu Arad, unde elevii din clasele primare sprijiniti de cadrele didactice au donat peste 550 kg alimente, colete imbracaminte, dulciuri, jucarii, produse care impreuna cu voluntarii Crucii Rosii au fost sortate si realizate pachete cu continut divers. Deasemenea alimentele au fost facute pachete de 10 kg si distribuite parintilor copiilor precum si celor cu cereri la sediu l filialei. Actiunea a fost sprijinita de cadrele didactice :Schillinger M., Binchiciu I., Lupea G., Oarcea M., Capatina A., Bardan T.,Balint L.,Dreghici M., Bibart C., Pribac H., Borzak H., Ungureanu C. carora dorim sa le multumim ca prin educatia pe care o inspira elevilor, ii invata sa fie buni cu semenii care au nevoie de ajutor in viata, fiind o lectie de umanitate.

Donatia a fost distribuita la gradinita Ceala si casa de copii Nadlac precum si la 10 familii cu copii din Arad.

Multumim parteneriatului de colaborare cu Sc Gim Mihai Eminescu Arad , activitati pe care dorim sa le realizam si in viitor.

Director

Cuvineanu Iudita

