Calvarul drumului Neudorf-limită de județ Timiș. După 49 de ani începe reabilitarea celui mai distrus drum județean!

Istoricul acestui drum este un rezumat al absurdității birocratice românești, cu piedici peste piedici, contestații mai mult sau mai puțin justificate, care au întârziat nepermis realizarea lucrării. Pe oameni, pe bună dreptate, nu îi mai interesează explicațiile, atunci când își strică mașinile pe acest drum de calvar. Dar este bine, totuși, de recapitulat parcursul imposibil al demersurilor făcute pentru modernizarea drumului Neudorf-limită de județ Timiș!

Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, semnează astăzi contractul de execuție a lucrării de modernizare a drumului județean între Neudorf și limită de județ Timiș! Asta înseamnă că până la mijlocul lunii mai utilajele vor lucra la modernizarea celui mai distrus drum județean!

Valoarea lucrărilor este de aprox. 5,8 milioane lei. Durata de execuție este de 12 luni. Pentru drumul acesta județean au fost prevăzute diferite tipuri de consolidări și reabilitări care nu s-au mai realizat din anul 1969!

„Lucrările vor începe în prima parte a lunii mai. Reabilitarea acestui drum rezolvă una dintre marile probleme ale județului, legătura dintre Valea Mureșului și județul Timiș, respectiv accesul mai ușor la autostradă. Am spus că avem o strategie pentru modernizarea drumurilor din județul nostru și ea începe să producă efecte de anul acesta. Ne-am propus să modernizăm 300 km de drum județean, majoritatea din proiectele câștigate de Consiliul Județean, dar vom realiza lucrări și din resurse proprii. Vă reamintesc că zilele trecute, în ședința de Consiliu Județean, am alocat din rezerva bugetară suma de 39 de milioane de lei pentru modernizarea drumului Gurahonț-Dieci-Buteni și tot din rezerva bugetară am alocat fondurile necesare modernizării drumului Pecica-Turnu. Pe drumul Arad-Șiria-Pâncota-Buteni suntem în curs de realizare a proiectului tehnic și sper ca anul acesta să începem lucrările de modernizare și acolo. Vom avea lucrări importante în județ!” – a declarat vicepreședintele Sergiu Bîlcea.

Istoricul acestui drum este un rezumat al absurdității birocratice românești, cu piedici peste piedici, contestații mai mult sau mai puțin justificate, care au întârziat nepermis realizarea lucrării. Pe oameni, pe bună dreptate, nu îi mai interesează explicațiile, atunci când își strică mașinile pe acest drum de calvar. Dar este bine, totuși, de recapitulat parcursul imposibil al demersurilor făcute pentru modernizarea drumului Neudorf-limită de județ Timiș:

*In anul 1969 au fost finalizate lucrarile de modernizare. Dupa trecerea periodei de garantie au fost efectuate lucrari de reparatii si intretinere: plombari, tratamente bituminoase, burdusiri, stropiri succesive, cosire vegetatie;

*In anul 2006 a fost elaborat si aprobat un studiu de fezabilitate pentru „Reabilitare DJ 691 Neudorf – limita de jud TM km 42+500 km 49+000” – ctr nr. 45/11.07/2006 cu ADAR;

*In anul 2006 a fost depusa documentatia pentru aprobare finantare prin programul operational POR 2007-2013. Documentatia a fost respinsa ulterior;

*In anul 2008 prin ADPJ Arad (actualul Serviciu de Drumuri al Consiliului Județean) a fost elaborat un proiect tehnic si propus spre aprobare conducerii CJA;

*In anul 2009 au fost demarate lucrarile la autostrada Arad –Timisoara. In acest sens, conducerea CJA a luat decizia de a nu mai demara procedurile pentru o investitie noua de modernizare a DJ 691, pana la finalizarea lucrarilor la autostrada, ramanand in programul anual de intretinere si reparatii;

*In anul 2012 a fost finalizat tronsonul de autostrada Arad – Timisoara, demarandu-se in paralel si celelalte doua tronsoane: Timisoara – Lugoj si Arad – Nadlac. In acest sens s-a mentinut decizia de a intretine drumul prin programul de intretinere din buget propriu;

*In anul 2014 s-au demarat procedurile pentru elaborarea DALI in vederea aprobarii finatarii prin programul POR 2014-2020. Intocmire documentatiei DALI a fost atribuita SC Dromcons SRL(DALI nr 36/2015); Nu s-a aprobat.

*In anul 2015 a fost finalizat tronsonul de autostrada Arad – Nadlac;

*In anul 2016 au fost demarate procedurile pentru elaborarea proiectului tehnic de executie „Modernizare DJ 691 Neudorf – limita de jud TM, km 42+500 km 49+000”..

*In anul 2016, in 24.05.2016 a fost acceptata de ANRMAP, procedura de achizitie Proiect tehnic pentru „Reabilitare DJ 691 Neudorf – limita de jud TM km 42+500 km 49+000”

*In anul 2016, in urma procedurii de achizitie, s-a atribuit contractul nr 72 din 13.07.2016, societatii SC Doragi Consulting SRL, cu termen de predare a Proiectului Tehnic (PT) în 13.08.2016. Prestatorul a avut 63 de zile de intarziere, fapt pentru care a fost penalizat conform contractului. In acest sens, procesul verbal de receptie finala a proiectului tehnic a fost facut in data de 24.11.2016 (PV 17.556/24.11.2016);

*In anul 2016, dupa predarea proiectului tehnic si venirii tuturor avizelor de la avizatori s-a demarat procedura de achizitie publica de lucrari. In acest sens, in data de 15.12.2016 a fost aprobata procedura de ANRMAP;

*In anul 2017, la 17.01.2017 a fost anulata procedura in SEAP pe motive de abateri de la prevederile legislative care fac imposibila incheierea unui contract;

*In anul 2017, s-a repus pe SEAP, fiind aprobata de ANRMAP in data de 05.05.2017;

*In anul 2017, la 24.05.2017 a fost anulata procedura in SEAP pe motive de abateri de la prevederile legislative care fac imposibila incheierea unui contract.

*In anul 2017, la 24.05.2017 s-a repus pe SEAP, fiind respinsa de ANRMAP pe diferite motive, criterii de evaluare, criterii de procedura in mai multe randuri:

– 25.04.2017;

– 21.07.2017;

– 01.08.2017;

– 08.08.2017;

– 17.08.2017;

– 23.08.2017;

*A fost aprobata de ANRMAP in data de 30.08.2017. Au fost depuse 10 oferte financiare;

*In anul 2018, dupa finalizarea proceurii de achizitie, la inceputul lunii martie 2018, s-a anuntat ofertantul castigator: SC Sylc Con Trans SRL.

*În aprilie 2018 se semnează contractul pentru executarea lucrării, după 49 de ani de la ultima modernizare a drumului!

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Se încarcă...