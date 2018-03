Sala „Iuliu Maniu”, simbol arădean al Marii Uniri, va fi reabilitată de Consiliul Judeţean

Consiliul Judeţean Arad renovează sala în care au fost negociate condiţiile desprinderii Transilvaniei de Ungaria, respectiv Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Iustin Cionca şi vicepreşedintele Sergiu Bîlcea au anunţat că, din punct de vedere al obiectivelor pentru Centenarul Marii Uniri, reabilitarea acestei săli reprezintă o prioritate. Ea se va realiza din fonduri europene, în condiţiile în care Guvernul României, prin Ministerul Culturii a refuzat să răspundă solicitării Consiliului Judeţean de a finanţa acest obiectiv de importanţă istorică pentru statul român.

„Cu aproximativ şapte luni în urmă, am solicitat Ministerului Culturii ca în anul Centenar să reabiliteze sala «Iuliu Maniu» din Arad şi Palatul Unirii de pe bulevardul Revoluţiei nr. 81, acolo unde au avut loc negocierile istorice între Guvernul maghiar şi Consiliul Naţional Român. Nu am primit nici un răspuns şi am decis, în consecinţă, că arădenii merită respectul de a le fi recunoscută contribuţia la istoria României, chiar dacă Guvernul PSD nu este de acord şi, prin urmare, finanţăm din fonduri europene şi fonduri proprii această lucrare”, a declarat preşedintele Iustin Cionca.

La rândul său, vicepreşedintele CJA Sergiu Bîlcea a creionat necesarul investiţiilor la acest obiectiv, pentru a transforma sala „Iuliu Maniu”, acolo unde Consiliul Judeţean va amenaja o sală de conferinţe multifuncţională. „Aradul are un loc important în istoria României şi acest lucru ne obligă să recuperăm şi să punem accent pe valorile care ne reprezintă. Sala «Iuliu Maniu» de pe Bulevardul Revoluţiei nr. 81, unde Iuliu Maniu şi Jaszy Oszkar au negociat condiţiile actului istoric de la 1 Decembrie 1918 este, alături de Cîmpia Libertăţii de la Alba Iulia, locul emblematic al Marii Uniri. Este o sală de importanţă istorică naţională şi am căutat surse alternative pentru a o pune în valoare”, a afirmat Sergiu Bîlcea.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Se încarcă...