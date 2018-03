Rodica Colta, etnograful care pune reflectorul pe frumusețea Aradului!

Dr. Rodica Colta, expert în cadrul Centrului Cultural Județean, este unul dintre arădenii pasionați de tradițiile locale. Doctor în științe filologice (etnologie), a contribuit la creșterea colecției de etnografie a Complexului Muzeal al Județului Arad,cu achiziții făcute în cadrul Proiectelor PHARE CBC, aceasta ajungând în prezent la 6.000 de piese. În calitate de cercetător, are contribuții importante la înregistrarea și conservarea patrimoniului imaterial arădean, la transmiterea generațiilor de azi a obiceiurilor tradiționale arădene, de la cele legate de botez, nuntă, înmormântare, la obiceiurile calendaristice ale comunităților arădene. Trăind într-o familie de intelectuali arădeni (soțul, Onisim Colta, profesor universitar, este unul dintre cei mai apreciați artiști plastici ai țării) Rodica Colta și-a câștigat respectul și admirația publicului și a colegilor.

„Lucrez la Centrul Cultural Județean Arad, ca etnolog din 2008, inițial prin cumul de funcții. La un bilanț pot spune că sunt 10 ani de muncă, 10 ani de proiecte, 10 ani de rezultate. Desigur că trecând de la etnografia practicată în muzeu la etnologie a trebuit în unele situații să mă specializez din mers dar fiind în cadrul aceluiași domeniu n-a fost foarte complicat pentru mine. De la apariția Legii patrimoniului imaterial mi-am focalizat activitatea pe „tradițiile vii”( repertoriul muzical local, instrumentele muzicale specifice zonei dansuri locale,practicile rituale, practicile alimentare etc.) Am încercat, prin activitățile mele să fac vizibil județul Arad pe harta României, prezentând în diferite contexte (conferințe, worksop-uri, articole publicate în reviste acreditate, cărți) tradițiile noastre, ca parte din patrimoniul țării. Trebuie să spun aici că am avut tot timpul în vedere și tradițiile minorităților noastre, județul Arad fiind o zonă multiculturală.

Una din priorități rămâne și anul acesta culegerea de material folcloric din satele încă necercetate, în vederea arhivării într-o bază zonală de date.

Generațiile vechi se duc,unele sate se depopulează altele își schimbă fața, obiceiurile se uită sau și modifică și ele, la multe obiecte nimeni nu le mai știe rostul.De aceea este foarte important să existe un punct de documentare.

Din 2015 am început cercetarea colindatului cu dube pe Valea Mureșului, varianta locală a „Colindatul de ceată bărbătească”,cu care România a fost înscrisă în Patrimoniul UNESCO.Pe Valea Mureșului obiceiul este viu în 16 sate. Am luat localitățile la rând realizând interviuri cu foști și actualii dubași, am înregistrat repertoriul local de colinde, am fotografiat caietele. Ținând seama de volumul de muncă am organizat tabere de cercetare, încheind parteneriate cu Universitatea din București și cu Universitatea din Timișoara. Anul acesta continuăm cercetarea în câteva sate ale comunei Săvârșin.

Dorința noastră este să înscriem fiecare sat în Registrul național al patrimoniului imaterial.

În același timp pentru 2018 am avut în vedere și activități cu o componentă educațională. Considerând că tinerii trebuie să învețe să vadă ce este valoros în lumea satului și să învețe ce să întrebe,cum să întrebe, am încheiat și anul acesta parteneriate cu Colegiul Național ”Moise Nicoară” și cu Seminarul Teologic Ortodox, elevii urmând, sub coordonarea Centrului Cultural Județean Arad să desfășoare propriile anchete de teren pe anumite teme. Pentru a-i stimula, ne-am propus să publicăm rezultatele muncii lor într-o broșură.

Un alt parteneriat am încheiat în acest an cu Școala Superioară de învățători din Vârșeț, cu care vom organiza la Căsoaia un Workshop cu tema ”Cultură ecologică”.Se va discuta despre casa tradițională, îmbrăcămintea tradițională, alimentația tradițională.

În sfârșit,continuând o activitate care a debutat în 2011, în iunie Centrului Cultural Județean Arad va organiza un simpozion internațional cu tema ”Istorie, memorie, identitate culturală.”Comunicările vor fi publicate, ca și în anii precedenți într-un volum. Vor participa istorici și antropologi din Franța, Serbia, Ungaria și România.

Trebuie să spun, gândindu-mă la edițiile trecute, că sunt mulțumită. Prin temele abordate și prin cei care au participat, simpozioanele noastre au devenit de referință în țară și în străinătate. Cât privește volumele publicate până acum, ele au fost foarte solicitate la Târgul de Carte Transilvania de la Cluj din 2017. Faptul că pe aceste publicații citite și citate figurează antetul Consiliului Județean Arad și al Centrului Cultural Județean Arad înseamnă pentru mine o promisiune împlinită” – declară Rodica Colta despre parcursul său profesional.

