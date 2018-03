     Iniţiatoarea Legii pentru combaterea ambroziei, la Consiliul Judeţean Arad  

Doamna deputat Florica Cherecheş, iniţiatoarea Legii pentru combaterea ambroziei, a participat astăzi la Consiliul Judeţean Arad la o dezbatere privind această problemă de sănătate publică. La întâlnirea organizată de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Claudia Boghicevici, Asociaţia Excelsior şi grupul de lucru constituit la Arad, au participat şi alţi reprezentanți ai administrației publice locale, medici, voluntari, reprezentanţi ai mediului academic, profesionişti din domeniul protecţiei mediului.

,,Prezenţa doamnei deputat Florica Cherecheș reprezintă o dovadă a faptului că la Arad suntem un grup puternic, care s-a făcut auzit. Avem un grup de medici, specialiști, profesori universitari care au contribuit la amendarea textului de lege. O mare parte din amendamentele noastre au fost adoptate. Mă bucură că o inițiativă cetățenească are rezultate, că munca noastră nu a fost în zadar. Ne manifestăm disponibilitatea de a lucra la normele de aplicare ale acestei legi”, a declarat Claudia Boghicevici.

Florica Cherecheş a subliniat că problema ambroziei este o temă importantă pe care Europa o ia în considerare şi are legislaţie în acest sens. ,,Am venit acasă la Arad, între prieteni. Mulţumesc grupului de lucru din Arad pentru seriozitatea cu care s-a implicat în acest proiect, pentru sugestii. Mă consider membru al acestei echipe, pentru că a desăvârşit ce am început şi împreună am făcut o lege bună pentru ţară, o lege care ajută oamenii afectaţi de această problemă de sănătate. Ne interesează tot ce ţine de sănătatea oamenilor, de prevenţie şi de creşterea calităţii vieţii”, a afirmat dna deputat Florica Cherecheş.

,,E încurajator că a ieşit această lege, e un punct de plecare important. Am avut astăzi discuţii de natură tehnică şi administrativă. Am început o campanie de conştientizare la nivelul judeţului Arad care trebuie extinsă. Este necesar să se realizeze o informare a populaţiei pe două nivele: despre cum arată ambrozia şi despre metodele cele mai eficiente pentru stârpirea acesteia”, a precizat Paul Hac, specialist în ecologie în cadrul asociaţiei Excelsior Arad şi membru al grupului de lucru pentru combaterea ambroziei.

