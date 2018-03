Expozitie retrospectiva Amalia Dulhan/ IMAGINARIUM

Este puţin probabil să reuşeşti să experimentezi constant simultaneitatea acestor lumi – reală şi imaginară – şi este şi mai puţin plauzibil să poţi oferi cu precizie unei alte conştiinţe o dovadă concretă sau un artefact convingător provenind din lumea care există doar pentru tine, în zămislirea ta exclusivă.

In ciuda acestor premize descurajatoare pe care le-am acceptat, în ultimii şapte ani am sondat, am prospectat şi am incantat, am visat, am cristalizat şi am materializat dintr-un tărâm într-altul idei şi sentimente despre ceea ce inseamnă să exişti dincolo de concretul organic şi efemer al existenţei.

Colecţia mea de lucrari şi curiozităţi imaginare este deci o optimist-compulsivă încercare de a povesti despre cum ceea ce nu se vede există în mine şi despre ceea ce defineşte pentru mine natura conştiinţei umane : nesfârşita sa nevoie de a se cunoaşte, de a creşte o dată cu aceasta cunoaştere, ca într-un final să poată sparge sau accepta bariera solitudinii existenţei.”

AMALIA DULHAN