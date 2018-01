Și Prestige Tours continuă zborurile în Turcia de pe Aeroportul arădean, în 2018

Prestige Tours Internaţional, tour – operator de top, cu 28 de ani de activitate neîntreruptă pe piaţa turistică românească, va continua şi în 2018 să opereze plecări din Arad spre Antalya şi retur. Zborul charter va funcţiona săptămânal, în fiecare vineri, în perioada 1 iunie – 21 septembrie, cu o aeronavă AIRBUS A321, având o capacitate de 216 locuri.

Deşi Prestige şi-a dorit o extindere a serviciilor turistice pentru arădeni, a fost refuzat de TAROM, compania de stat a României. Conducerea TAROM nu a dat curs solicitării de a porni o cursă de la Arad, nici măcar un avion închiriat în regim charter, deși a fost contactată în repetate rânduri atât de Consiliul Județean Arad, de Aeroportul Internaţional Arad, cât şi de Prestige Tours.

„Am făcut o treabă foarte bună la Arad, unde am fost primiţi cu braţele deschise. Vom continua colaborarea şi în anii următori, dar nu este suficient să lucrăm numai pentru sezonul de vară. Am insistat la TAROM să primim aeronavă cu şedere în Arad pentru a oferi mai multe zboruri arădenilor, însă nu am găsit susţinere. De la Bucureşti şi Suceava avem destinaţii noi spre Bodrum şi Iordania, şi ne dorim acelaşi lucru şi pentru Arad. Curse TAROM spre şi dinspre Arad ar însemna extinderea paletei noastre de oferte, nu doar spre Antalya, ci şi spre alte destinaţii aşa cum au Bucureştiul şi Suceava”, a declarat Mustafa Kadiroglu, preşedinte CALY Group.

Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Județean Arad, a subliniat faptul că, pentru Aeroportul Internațional Arad, 2017 a reprezentat anul relansării. „Așa cum am promis, am căutat soluții pentru a readuce cursele pe Aeroportul Aradului și ca urmare anul trecut am avut 11.000 de pasageri. Am găsit parteneri serioși, dedicați, așa cum este Prestige Tour, care după un an de probă au reveni la Arad, iar zborurile se vor menține și pentru sezonul 2018-2019. În sezonul 2018-2019 avem proiecte importante, alături de partenerii noștri care au văzut că aici, la Arad, se muncește și au găsit seriozitate. Le mulțumesc şi public celor de la Prestige Tour!”

Vicepreşedintele CJA a adăugat că investiţiile vor continua şi în anul 2018: „Ne-am propus să transformăm Terminalul 1 în Terminal de Sosiri, printr-o investiție importantă a Consiliului Județean; astfel, vom avea două terminale modernizate, aduse la standarde normale. Ne dorim să dotăm Aeroportul cu echipamente și aparatură care să îl califice pentru primirea unor categorii superioare de aeronave, să scriem proiecte europene pentru finanțarea modernizării Aeroportului, să continuăm perfecționarea personalului şi să dezvoltăm zona de servicii pentru pasagerii care vin și pleacă de la Arad”.

„Lucrăm cu 11 ţări, dar ţara de care am fost cel mai impresionaţi a fost România. Facem analize pentru fiecare zonă şi analizele noastre cu privire la Arad nu ne-au înşelat. Avem în continuare foarte multe planuri, veţi vedea cât de mult îndrăgim acest oraş”, a subliniat Leyla Kadiroglu, CEO al CALY Group, iar Elena Anghel, director Prestige Tours International, a punctat la rândul ei faptul că „Aradul a însemnat un pariu câştigat pentru Prestige Tours”.

„Această colaborare cu Prestige Tours este reciproc avantajoasă. Am avut 5800 de pasageri în 2017 şi sperăm ca în acest an să avem mai mulţi. Condiţiile aeroportului sunt perfect compatibile cu cerinţele aeronautice, astfel încât AIRBUS A321 care va efectua cursele Arad – Antalya poate decola şi ateriza fără probleme”, a completat Mircia Grec, director general interimar al Aeroportului Internaţional Arad.

