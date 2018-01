Iustin Cionca: „Avem dovada! Taromul, controlat de PSD, refuză categoric zborurile de pe Aeroportul Arad!”

„Ni s-a confirmat oficial, de către o agenție de turism turcească, foarte importantă și în România: Tarom refuză să opereze de pe Aeroportul Arad, chiar și pe bani mulți, contra cost, pe destinații certe, contractate de agențiile de turism! Mulțumim parlamentarilor PSD incompetenți care nu sunt în stare să ajute Aradul cu nimic, deși sunt la putere! Să nu uităm că Taromul care refuză să vină pe bani la Arad este falimentar, este al Guvernului, iar Guvernul este al PSD! Parlamentarii PSD de Arad, între a reprezenta interesele arădenilor sau interesele Guvernului au ales să reprezinte Guvernul și au întors spatele arădenilor” – a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

În cadrul conferinței de presă de la Consiliul Județean, în care Agenția Prestige Tours a prezentat programul de zboruri spre Turcia de pe Aeroportul Internațional Arad, reprezentanții agenției au declarat că au insistat la Tarom pentru închirierea unei aeronave care să înnopteze pe Aeroportul din Arad, de unde dimineața să poată porni, la o oră convenabilă, pe o destinație externă. Au avut loc mai multe întâlniri între conducerea Tarom și conducerea agenției de turism, dar fără niciun rezultat. Și conducerea Consiliului Județean a avut cinci întâlniri cu reprezentanții Tarom, în anul 2017, soldate fără niciun rezultat.

„Poate dacă ar avea altă atitudine față de solicitările potențialilor clienți, Taromul, subordonat Guvernului PSD, nu s-ar mai afla în situația falimentară de acum. Cum poate cineva spune că decizia de excludere a Aradului din cursele Tarom nu este politică, atunci când suntem un client care insistă, ducem și alți clienți la Tarom care la rândul lor ar vrea să plătească, dar se lovesc de refuz?!” – spune președintele Consiliului Județean Arad.

Deşi Prestige şi-a dorit o extindere a serviciilor turistice pentru arădeni și pe perioada iernii, a fost refuzat de TAROM. Conducerea TAROM nu a dat curs solicitării de a porni o cursă de la Arad, nici măcar un avion închiriat în regim charter, deși a fost contactată în repetate rânduri atât de Consiliul Județean Arad, de Aeroportul Internaţional Arad, cât şi de Prestige Tours. Mai mult, nu și-a manifestat nici intenția de a participa la o schemă de ajutor de stat, prin care, în condițiile legii, ar fi primit bani de la Aeroport doar să vină să opereze de la Arad!

„Lucrăm cu 11 ţări, dar ţara de care am fost cel mai impresionaţi a fost România. Facem analize pentru fiecare zonă şi analizele noastre cu privire la Arad nu ne-au înşelat. Avem în continuare foarte multe planuri, veţi vedea cât de mult îndrăgim acest oraş. Am făcut o treabă foarte bună la Arad, unde am fost primiţi cu braţele deschise. Vom continua colaborarea şi în anii următori, dar nu este suficient să lucrăm numai pentru sezonul de vară. Am insistat la TAROM să primim aeronavă cu şedere în Arad pentru a oferi mai multe zboruri arădenilor, însă nu am găsit susţinere. De la Bucureşti şi Suceava avem destinaţii noi spre Bodrum şi Iordania, şi ne dorim acelaşi lucru şi pentru Arad. Curse TAROM spre şi dinspre Arad ar însemna extinderea paletei noastre de oferte, nu doar spre Antalya, ci şi spre alte destinaţii aşa cum au Bucureştiul şi Suceava”, a declarat Mustafa Kadiroglu, preşedinte CALY Group, care include Prestige Tours.

