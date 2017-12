Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a participat la comemorarea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, la Monumentul Eroilor, din Piaţa Revoluţiei, unde a depus o coroană în numele Consiliului Județean.

„Sunt 28 de ani de la Revoluţie. Un gând pios celor căzuţi pentru libertate, democraţie, o viaţă mai bună. Mi-aş dori să avem curajul, demnitatea şi determinarea acestor eroi, forţa să punem punct abuzului care transformă iar România într-un stat totalitar; să sancţionăm grupul care sfidează şi umileşte românii şi izolează România, cu cinism şi aroganţă!”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Iustin Cionca a taxat derapajele actualei Puteri, a căror acţiuni din ultimul an sfidează așteptările românilor și jertfa eroilor Revoluţiei. „Am ajuns să discutăm doar despre felul în care PSD-ALDE îi scapă de închisoare pe hoţi, i-a promovat în funcţii mari pe corupţi şi schimbă legile să îşi protejeze puşcăriabilii de anchetele procurorilor şi instanţele de judecată. Sunt 28 de ani de la Revoluţie. Majoritatea PSD-ALDE a hotărât că infractorii condamnaţi la puşcărie pot ocupa funcţii de conducere în stat. A radiat retroactiv incompatibilităţile parlamentarilor şi i-a scăpat de procese. Românii ies în stradă zilnic, de aproape un an de zile să pretindă puterii politice onoare, responsabilitate şi cinste, pentru că aşa nu se mai poate! Sunt 28 de ani de la Revoluţie. Patru milioane de români nu mai cred în România nici măcar cât să mai trăiască o zi în ţara lor, fiindcă oamenii simt că indivizii care îşi împart astăzi graţieri şi schimbă legile pentru ei înşişi le-au furat până şi speranţa. Sunt 28 de ani de la Revoluţie, recunoștință eroilor martiri și celor care au avut curajul și demnitatea să scuture România de comunism!”, a concluzionat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

