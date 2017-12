Prețul unei poze cu Mihai Tudose. O întâlnire mai rău decât inutilă

Oricat incerc, nu inteleg la ce poate folosi in mod real intalnirea de astazi cu premierul Tudose, solicitata si obtinuta de cativa reprezentanti ai protestatarilor si avand ca tema situatia Justitiei. Si inutilitatea rezulta, in opinia mea, din mai multe motive, scrie Ioana Ene Dogioiu pe Ziare.com.

Nu mai suntem in paradigma din ianuarie-februarie, cand in discutie era o ordonanta de urgenta a Guvernului, care era, deci, decidentul masurilor contestate.

De aceasta data, discutam despre proiecte initiate, dezbatute si adoptate in Parlament cu care premierul nu are nicio treaba.

Da, modificarile Legilor Justitiei au fost concepute ca proiecte ale Ministerului Justitiei, dar nu au fost adoptate si promovate in Legislativ de Guvern. Cu atat mai putin aberantele modificari ale Codurilor Penal si de Procedura Penala, care circula acum prin Parlament in diverse proiecte.

Deci a te duce acum sa discuti cu Mihai Tudose acest subiect nu este decat o buna ocazie sa „te tragi” in poza cu premierul, validandu-te cumva ca lider.Altceva nu vad ce ai putea obtine.

Am auzit si teoria ca Mihai Tudose ar putea opri in extremis aberatiile legislative adoptate de Parlament prin emiterea unei OUG. Mi se pare o fantezie.

In primul rand, nu cred ca ar face-o dintr-un motiv foarte simplu: Mihai Tudose vrea sa conduca PSD, nu sa devina proscrisul PSD. Daca ar bloca o lege anti-Justitie isi va lua adio pe viata de la PSD, adica, practic, isi va incheia cariera politica.

Dar sa zicem ca dintr-un motiv care imi scapa acum ar emite totusi eroica OUG de blocare a unor masuri anti-Justitie. Le-ar putea opri cam doua zile. Adica atat cat ar avea nevoie Liviu Dragnea pentru ca Parlamentul sa adopte o lege de respingere a ordonantei de urgenta.

Si in acest caz, nefiind vorba de o lege penala mai favorabila, ci de una care opreste o lege mai favorabila, nici macar nu ar conta daca a apucat sa fie publicata in MOf.

Asta nu inseamna ca nu ai avea ce sa discuti cu Mihai Tudose. Sigur ca ai. Dar daca te duci la el, o faci ca sa ii reprosezi aberatiile fiscale, faptul ca nici in momentul acesta firmele din Romania nu stiu sa-si faca bugetele, faptul ca mai nimeni nu a modificat contractele de munca pentru ca nu se stie nici astazi cum va ramane pana la urma cu contributiile pentru ca suntem pe OUG, una care maine poate fi respinsa sau drastic modificata in Parlament.

Te duci la Mihai Tudose ca sa ii reprosezi prezenta in Guvern a unor personaje sinistre, precum Olguta Vasilescu, Carmen Dan sau Liviu Pop, ca sa il intrebi cum e posibil ca ministrul „imunoglobulina” sa mai fie in functie si altele asemenea care chiar tin de competentele premierului.

Dar asa cum este formulata gratioasa scrisoare prin care protestatarii s-au cerut la dialog, este evident ca aceste subiecte vor fi evitate cu grija. Din intreg documentul rezulta, de altfel, aceasta grija ca dl Tudose sa nu cumva sa fie incomodat.

Motiv pentru care inteleg ca din delegatie au fost excluse orice persoane care puteau sa strice „zenul” intalnirii, precum Gabriel Liiceanu sau oameni care considera ca singurul scop pentru ca te duci la Guvern e ca sa ceri niste demisii si sa reprosezi niste masuri stupide, nu sa te tragi in poze surazatoare si sa schimbi amabilitati.

In aceste conditii nici nu e de mirare ca Mihai Tudose a acceptat atat de rapid intalnirea. Pentru el este o pleasca de imagine atat de mare incat, daca esti mai conspirationist, mai ca te gandesti la un blat.

Pe de-o parte, dl Tudose are ocazia sa joace din nou rolul politistului bun care discuta, nu se teme de intalnire, ca nici nu are de ce de altfel, are disponibilitate, ca doar nu-l doare gura sa spuna ca Legile Justitiei nu sunt treaba lui.

Aceasta intalnire il valideaza cumva pe Tudose ca pe o vioara intai in PSD, ceea ce cu siguranta ii convine in ecuatia de putere din interiorul partidului, in conditiile in care Liviu Dragnea nu mai apare nici in Parlament de zile intregi si sta ascuns sub masa pana cand Florin Iordache ii rezolva problemele penale.

O sa spuneti ca e si acesta un calcul: sa-l potentezi pe Tudose in detrimentul lui Dragnea. Mi se pare o naivitate.

Sigur ca Mihai Tudose face un balet politic: mai ponderat, mai aproape de Klaus Iohannis, impotriva Targului de Craciun din Piata Victoriei, prin tribuna oficiala de 1 Decembrie.

Dar daca cineva isi imagineaza ca va trece dincolo de aceste miscari de pozitionare necesare in lupta politica din partid si va deveni un autentic cavaler al #rezist s-a uitat la prea multe filme SF. Mihai Tudose vrea sa castige PSD si nu castigi PSD cu principii #rezist.

Baletul acesta gratios de la Palatul Victoria este strict in beneficiul lui Mihai Tudose, in timp ce pentru protestatari nu poate aduce (si a adus deja) decat tensiuni, rivalitati, confuzie si frustrare. Adica o mare aiureala ca pret pentru niste poze bune.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Se încarcă...