Iustin Cionca, mesaj de Anul Nou: „Arădenii să fie solidari în 2018, în ciuda divizării și rivalității din lumea noastră arădeană mică”

„Vă mulțumesc celor care v-ați adus contribuția la creșterea Aradului, prin întărirea instituțiilor noastre, prin implicare civică sau politică, prin faptul că ați făcut ceea ce trebuia făcut, cu conștiinciozitate și responsabilitate, pentru familiile dvs și, în sens larg, pentru familia arădeană.”

Stimați arădeni: La mulți ani! Boldog új évet! Chestita nova godina! Ein frohes neues Jahr! Sreena nova godina! Šťastný nový rok! Bahtalo nevo bersh!

Oriunde ați trăi în județ sau în lume, orice limbă ați vorbi, vă doresc ca noul an să vă aducă bucurii și satisfacții personale, profesionale, gânduri și fapte bune față de Arad!

Încheiem un an intens, un an bun, la modul general, chiar dacă sunt încă multe de corectat și de făcut. Vă mulțumesc celor care v-ați adus contribuția la creșterea Aradului, prin întărirea instituțiilor noastre, prin implicare civică sau politică, prin faptul că ați făcut ceea ce trebuia făcut, cu conștiinciozitate și responsabilitate, pentru familiile dvs și, în sens larg, pentru familia arădeană.

A fost un an în care am pus bazele unor proiecte importante, din fonduri naționale și europene; un an în care am construit fundația temeinică a Aradului pe care ni l-am propus să îl pregătim copiilor de azi și copiilor copiilor lor. În tot ce am proiectat și planificat în anul 2017 am ținut cont nu numai de nevoile imediate ale Aradului, ci de viitor și de felul în care vrem să arate județul Arad al deceniilor următoare.

Facem acest exercițiu necesar deși, în anul 2017 și mai cu seamă în anul 2018, constatăm că veniturile ne sunt luate și că pentru puterea de la București arădenii sunt o resursă pe care se străduiește să o epuizeze. Suntem unul dintre cele mai harnice și productive județe, iar Guvernul ne ia banii și îi trimite județelor care nu produc dar ajung să beneficieze de fonduri mai importante decât noi. Acest tratament incorect, această inechitate mascată sub principiul solidarității este de fapt o politică programată de devalizare a județelor prospere și va continua și anul viitor, când Aradul pierde peste 45 de milioane de euro din banii pentru spital, drumuri, școli, grădinițe, activități culturale, datorită „revoluției fiscale” a Guvernului.

La un calcul simplu, din buzunarul fiecărui arădean Guvernul ia în anul 2018 câte 100 de euro, și de la cei mai săraci, și de la cei mai disperați, și de la cei care ar avea mai mare nevoie de ei.

Din cauza aceasta, anul 2018 va fi mai greu decât ne-am dori. Avem nevoie de susținere și de unitate, chiar dacă vedem cât de multă rivalitate și divizare este și în lumea noastră mică arădeană. Vă invit, vă provoc la unitate și la dialog, la susținere reciprocă în folosul căminului nostru arădean!

Avem nevoie de solidaritate între arădeni în 2018, de o voce puternică, fermitate, să impunem respect față de Arad și arădeni, să ne vedem marile proiecte finalizate. Așteptăm și pretindem de la Guvernul care ne-a luat 45 de milioane de euro din bugetul pe anul viitor să finalizeze în sfârșit în anul 2018 cele două pasaje de la centură, să dea bani spitalului județean (pentru că anul acesta nu a dat niciun leu!), să își respecte angajamentele luate prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru finanțarea unor proiecte pe drumuri (doar trei din cele șapte pe care le-am depus vor fi finanțate, din păcate) și spitale, să aloce sistemului social resursele necesare, ca oamenii să nu rămână fără salarii la mijlocul anului. Iar parlamentarilor noștri le cerem, în perspectiva anului viitor, să fie mai vizibili în Parlament, pentru interesele Aradului!

Stimați arădeni,

Avem proiecte de aprox. 250 de milioane de euro pe care le-am depus anul acesta doar la Consiliul Județean! Asta înseamnă că vom avea mult de lucru și că pentru unii șantierele care se vor deschide vor fi deranjante. De pe acum îmi cer scuze de la ei, dar îmi doresc ca la finalul acestor lucrări să ne bucurăm de un județ schimbat în bine.

Începem proiecte de modernizare a 20% din rețeaua de drumuri județene, încercăm să obținem finanțare pentru un pod nou peste Mureș și un pasaj peste calea ferată la Vladimirescu. Cel puțin trei secții de spital intră în reparații capitale și modernizare. În domeniul cultural ne concentrăm pe anul Centenar, să se știe că aici a germinat Marea Unire și arădenii au fost forța motrice a evenimentului de la 1 decembrie 1918; pe renovarea Sinagogii pe care am preluat-o de la Cultul Mozaic, pe tabăra de sculptură de la Căsoaia, pe acel consorțiu cultural internațional, Activarium, pe care l-am inițiat la nivelul euroregiunii noastre.

Și multe, multe altele…

În 2018 vom organiza la Arad evenimente europene de mare anvergură, pentru creșterea vizibilității județului nostru, ca în cât mai multe regiuni europene să se știe că ne străduim aici, la Arad, să accesăm fiecare euro pe proiectele pe care le putem depune, să clădim un județ unde se vine, nu de unde se pleacă, unde tinerii găsesc motive să rămână alături de familiile lor.

Vă doresc un an 2018 așa cum mi-l doresc și mie, un an al rezultatelor bune, al respectului reciproc, al bucuriei pentru ceea ce vom realiza împreună!

