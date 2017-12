EMOȚIONANT! Mesaj de dragoste de la Arad, din 1912!

Ca parte a unui proiect editorial pe anul 2018, restitui mesajele transmise de la Arad prin cărți poștale, la începutul secolului trecut, când lipsa internetului, a telefonului mobil și a rețelelor sociale îi determina pe oameni să își scrie. Am găsit această bijuterie într-un calup cercetat astăzi. Este scrisă mărunt cu creionul, față-verso, o minune că s-a păstrat perfect lizibilă! Datează din 5 februarie 1912 și ascunde marea suferință a unui îndrăgostit despărțit (pentru cât timp, cine știe) de iubita sa…

„Scumpa, buna mea Mancika,

Inimioara mea, sunt la Arad, unde beau un cognac în sănătatea ta. Până la Bekescsaba nu am putut adormi, deși mi-aș fi dorit atât de mult fiindcă m-a durut atât de mult (mă doare!) inima după tine, după voi, pe care am fost nevoit să vă las în urmă. Revăzând minutele triste ale după-amiezii de astăzi, mi se întețește starea de rău, și o reiau de acolo de unde am lăsat-o… când am adormit. Mi-a căzut atât de bine somnul, m-a ușurat, dar suferința nu mi-a risipit-o. Cum aș putea uita acele ore fericite, cum aș putea să nu mă amărăsc știind că iar nu te voi vedea mult timp pe tine, care ești fericirea mea, ești totul pentru mine? Totul mi se pare un vis plăcut, și ce trist e că timpul în care vom fi despărțiți îmi va părea o veșnicie! Asta nu e dreptate, niciodată nu mă voi putea resemna… Cu inima și sufletul sunt cu voi, și nici nu trebuie să spun cât de mult și cu cât drag! Inimioara mea, să te îngrijești de sănătate, străduiește-te să scapi cu câteva zile de odihnă de boala ta de acum. De altfel, asta mă îngrijorează. Salutări cordiale și milioane de sărutări de la Sanyi al vostru. Să îmi răspunzi repede la scrisoare. Gândește-te mult la mine! 5 februarie 1912”

(Andrei Ando)

