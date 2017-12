Arad: cel mai tare foc de artificii de Revelion și o trupă clasică pentru noaptea dintre ani!

Primăria pregătește unul dintre cele mai frumoase focuri de artificii de până acum, de la Arad! În deschiderea concertului Saragossa Band, în seara zilei de 31 decembrie, pe scena din fața Palatului Administrativ vor urca, de la ora 22.00, arădenii de la Fantazia și Claudia Iuga și George Dancu & Q Band.

Au mai rămas câteva ore până la începerea spectacolului de revelion, din fața Palatului Administrativ din Arad. Echipamentele au fost deja instalate și probate, în așteptarea artiștilor și a petrecăreților. Recitalul principal va fi susținut Saragossa Band.

De asemenea, primăria pregătește unul dintre cele mai frumoase focuri de artificii de până acum, de la Arad!

În deschiderea concertului Saragossa Band, în seara zilei de 31 decembrie, pe scena din fața Palatului Administrativ vor urca, de la ora 22.00, arădenii de la Fantazia și Claudia Iuga și George Dancu & Q Band.

Fantazia este cea mai tânără formație românească de rock.

Înființată în februarie 2014 la Palatului Copiilor din Arad, trupa îi are în componență pe Arthur, Andrei, Robert și Radu, aceștia fiind îndrumați de prof. Paul Edeleni.

Fantazia abordează melodii dintr-un spectru larg, de la rock’n roll, hard’n heavy până la power și symphonic metal.

Tot în cadrul Revelionului Popular va cânta și Claudia Iuga și George Dancu&Q Band. Claudia Iuga a urmat cursurile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj și, de câțiva ani, este solista vocală a trupei Quaternion Band (alături de Sergiu Bacoș, Ștefan Gartner, Imi Molnar, Norbi Prentel, Atti Fruda și Bogdan Bălan).

Invitații speciali ai Revelionului de la Arad sunt membri legendarei trupe Saragossa Band, de origine germană, care s-a bucurat de un mare succes în anii ’70-’80.

Grupul a devenit cunoscut în anul 1978, odată cu lansarea piesei „Big Bamboo“, urmând apoi melodii precum „Rasta Man“ şi „Zabadak“, care au ocupat prima poziţie în topurile muzicale din Germania. Următoarele piese, „Red Ginger“ şi „Aiko Aiko“ au deţinut şi ele poziţii fruntaşe în topurile muzicale, însă hitul pentru care trupa este îndrăgită și astăzi este „Agadou“.

Artiştii germani vor încânta publicul arădean cu ritmurile de samba şi calypso. „Zabadak“, „Rasta Man“, „Agadou“, „Aiko Aiko“, „La Bamba“, „Guantanamera“, „Cecilia“, „Soca Dance“, „Cuba“, „Spanish“, „Sunshine Reggae“, „Rivers of Babylon“, „Hands Up“, „Malaika“, „Gimme hope Jo’Anna“, „In the Summer Time“, „Sun of Jamaica“, „Big Bamboo“, sunt doar câteva dintre melodiile celebrei trupe, ce vor putea fi ascultate live de arădeni.

